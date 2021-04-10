عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعى يكشف للمزارعين عن تكلفة التحويل لنظم الرى الحديث

الرى
الرى

قال الدكتور عبد الجابر إبراهيم ، مدير فرع البنك الزراعى بالوادى الجديد ، إن المزارع الذى يرغب فى تطوير نظم الرى الخاصة به يحتاج فقط إلى طلب تسهيل ائتمانى مقدم من وزارة الزراعة لتحديد الشبكة والرسم الهندسى وتقديم صورة البطاقة الشخصية للمزارع، لافتا إلى أن الدولة حددت التكلفة المطلوبة لتطوير الرى بالرش بـ20 ألف جنيه والتنقيط 15 ألف جنيه.

 

وأوضح "إبراهيم"، خلال تقرير خاص ضمن برنامج مصر بتبنى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن الدراسة التى تمت فى محافظة الوادى الجديد جرت بناءأ دراسات واحصائيات بنظم الرى الحديثة بالإضاقة لتطوير الطاقة الشمسية، التى تعد طاقة رخيصة وتوفر كثيرأ على المزارع لتقيم مصدر بديل للطاقة الكهربائية، لافتأ إلى أن البنك يقدم التمويل اللازم بفائدة 2% للمزارع ويسدده على مدار 5 سنوات وهو ما يعد كافيأ لاحتياجات المزارع.

 

وأشار إلى أن تكلفة استخدام الطاقة الشمسية تعد مناسبة للمزارع، وتم بالفعل تمويل أكثر من محطة طاقة شمسية بالداخلة والخارجة ومدن الوادى الجديد ، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة نتج عنه خفض التكلفة الانتاجية، فضلا عن توفير الوقت والمجهود لعدد كبير من المزارعين المنتفعين.

 

ولفت إلى أن طرق التعامل مع المتعثرين مع قروض البنك المركزى عديدة ومنها اعفاء صغار المزارعين من المديونيات بالكامل، مشيرأ إلى أن وزارة الزراعة تخصص فنيين بشأن الشركات المنفذة لنظم الرى الحديثة مع وضع خطة لتنفيذ هذه النظم في 206 الاف فدان واستخدام هذه الطرق ودعم الفلاح فى جميع النواحى سواء فى تربية الحيوانات أو تسويق المحاصيل فى محافظة الوادى الجديد.

نظم الرى اخبار وزارة الزراعة المحاصيل

ترشيحاتنا

العراق يعلن مقتل ثاني أكبر شخصية في تنظيم داعش

أستاذ فيروسات: الموجة الثالثة من كورونا بدأت في صعيد مصر

كيف يتوقف المصريون عن المعاصي في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

سفير الإمارات في جولة بالمدينة المفقودة بالأقصر..فيديو

القاهرة ولا إسكندرية.. الجبلاية تحسم أزمة ملعب مباراة الأهلي والنصر خلال ساعات

وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يفتتحان مركز تجميع الألبان بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. قناة السويس تمتلك "مهاب مميش" أكبر كراكة بالشرق الأوسط

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد: طقس الغد بارد والملاحة مضطربة

مسؤول أوروبي يعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

ارتفاع ما قبل رمضان.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد