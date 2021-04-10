البنك الزراعى يكشف للمزارعين عن تكلفة التحويل لنظم الرى الحديث

قال الدكتور عبد الجابر إبراهيم ، مدير فرع البنك الزراعى بالوادى الجديد ، إن المزارع الذى يرغب فى تطوير نظم الرى الخاصة به يحتاج فقط إلى طلب تسهيل ائتمانى مقدم من وزارة الزراعة لتحديد الشبكة والرسم الهندسى وتقديم صورة البطاقة الشخصية للمزارع، لافتا إلى أن الدولة حددت التكلفة المطلوبة لتطوير الرى بالرش بـ20 ألف جنيه والتنقيط 15 ألف جنيه.

وأوضح "إبراهيم"، خلال تقرير خاص ضمن برنامج مصر بتبنى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن الدراسة التى تمت فى محافظة الوادى الجديد جرت بناءأ دراسات واحصائيات بنظم الرى الحديثة بالإضاقة لتطوير الطاقة الشمسية، التى تعد طاقة رخيصة وتوفر كثيرأ على المزارع لتقيم مصدر بديل للطاقة الكهربائية، لافتأ إلى أن البنك يقدم التمويل اللازم بفائدة 2% للمزارع ويسدده على مدار 5 سنوات وهو ما يعد كافيأ لاحتياجات المزارع.

وأشار إلى أن تكلفة استخدام الطاقة الشمسية تعد مناسبة للمزارع، وتم بالفعل تمويل أكثر من محطة طاقة شمسية بالداخلة والخارجة ومدن الوادى الجديد ، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة نتج عنه خفض التكلفة الانتاجية، فضلا عن توفير الوقت والمجهود لعدد كبير من المزارعين المنتفعين.

ولفت إلى أن طرق التعامل مع المتعثرين مع قروض البنك المركزى عديدة ومنها اعفاء صغار المزارعين من المديونيات بالكامل، مشيرأ إلى أن وزارة الزراعة تخصص فنيين بشأن الشركات المنفذة لنظم الرى الحديثة مع وضع خطة لتنفيذ هذه النظم في 206 الاف فدان واستخدام هذه الطرق ودعم الفلاح فى جميع النواحى سواء فى تربية الحيوانات أو تسويق المحاصيل فى محافظة الوادى الجديد.