مكتبة مصر الجديدة في التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

نجحت مكتبة مصر الجديدة ، إحدى مؤسسات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، من الوصول الى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة الذى انطلق تحت شعار «مصر بألوان المعرفة» ، ويهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتـمع يتــعلم و يفـكر و يـبتكر .

وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030 ، بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى . وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة. ، يقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت للفائزين، تبلغ مليون جنيه للفائز الأول في كل منافسة.

واشاد الدكتور نبيل حلمى ، رئيس جمعية مصر الجديدة بالمشروع انطلاقاً من أهمية القراءة لبناء الحضارة والإنسان، وحرصاً على غرس هذه القيمة في الأجيال القادمة، تقوم جمعية مصر الجديدة ممثلة في مكتبتها بإقامة العديد من المشاريع وورش العمل التي تحض الاطفال والنشء على القراءة، وغرس مفهوم حب القراءة لديهم ، وربطه بالحدث الثقافي بشكل مباشر من خلال توطيد علاقته مع المكتبة وإبراز قيمة الكتاب في ذهنه، لتنمية حسه الإبداعي وتوطيد علاقته مع القراءة منذ الصغر .

وقالت ايمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة ان وصول المكتبة الى التصفيات النهائية من المشروع جاء نتيجة لما قدمته وتقدمه المكتبة من مشروعات وبرامج وخدمات لدعم مشروع القراءة ... كما تم تقديم خطة مشروع زمنية تضمنت أهم المشروعات والخدمات المدعمة لمشروع القراءة ... .بالإضافة إلى مساهمه مكتبة مصر الجديدة العامة في مشروعات تزويد الكتب وتأسيس المكتبات وتشغيلها .