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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد أنباء انفصالها.. رسالة مؤثرة من شيماء سيف للجمهور

شيماء سيف
شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت شيماء سيف “عمرى ما تخيلت ان غلاوتى تكون كده عندكم كنت زعلانة وقوتونى بدعواتكم وحبكم اللى من القلب بجد ربنا يخليكم ليا انتو وكل اصحابى الفنانين اللى اتاكدت انهم عيلتى التانية ربنا يديم حبكم فقلبى ودايما سند وعيلة لبعض”. 

 

وأضافت شيماء سيف "اسفة انى كنت مبردش بس للاسف انا مبعرفش اخلى حد يشوفني مضايقة لانى بحس انى ضايقته معايا فبحب اختفى لحد ما ارجع زى ماكنت اضحك واضحكم معايا والحمد لله انا دلوقتى زى الفل وزى ما قلقتكم كان لازم اطمنكم ❤❤وكل سنة وانتم اطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم".

 

وكانت الفنانة شيماء سيف أثارت عدة تساؤلات في الساعات الماضية عن حقيقة انفصالها وزوجها المنتج محمد كارتر؛ بعد أن قامت بإلغاء متابعتها لزوجها على موقع انستجرام ليقوم هو الآخر بالأمر نفسه.

 

وخرجت الفنانة شيماء سيف لأول مرة عن صمتها بعد تداول أنباء انفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر.

 

وكتبت شيماء سيف عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على انستجرام: "محدش يجي على نفسه عشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكم".


وأضافت: "سيبوا كل حد يبان على حقيقته عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس".


وأوضحت شيماء سيف: "في النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال، ربنا بس اللي عنده كل الحقايق وهو الحكم العدل، دعواتكم، ونقطة ومن أول السطر".

 

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