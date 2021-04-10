وزير الداخلية يهنيء شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى بـ«رمضان»: دمتم منبرًا لـ«الوسطية»

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول شهر رمضان.

جاء فيها: «بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقدير يطيب لى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يظل أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وإزدهار».

كما بعث الوزير ببرقية تهنئة مماثلة، إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتى تضمنت: «يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء».

كما أرسل الوزير، برقية أخرى إلى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

وذكر فى برقيته: «يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء»