ضبط المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط المتهمين بقتل عامل بوابل من الأعيرة النارية خلال مشاجرة بمركز فرشوط.

وتبين من تحريات المباحث، برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتهمين في الواقعة، كل من: عمر.م.ا 30 عاما، عامل، و رجب.ا.ا 39 عاما،عامل، أطلقا وابل من الأعيرة النارية تجاه المجني عليه، خلال تجدد خلافات بين العائلتين بسبب الجيرة ولهو الأطفال.



وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع محمود سمير الشيخ 36 عاما، بعد إصابته بوابل من الأعيرة النارية، في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.