العراق.. وصول شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا.. غدا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، وصول شحنة من لقاحات فيروس كورونا، يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان مقتضب، اليوم السبت إن شحنة من اللقاحات من عدة مناشئ ستصل إلى مطار بغداد الدولي في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد".



وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، احتمال فرض الإغلاق التام خلال شهر رمضان الذي يحل بعد أيام من الآن، مشيراً في الوقت ذاته إلى خطورة ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا في البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن التميمي قوله إن "جميع الخيارات من اغلاق تام وغيرها واردة خلال رمضان"، مبيناً أن "أعداد الإصابة بكورونا ارتفعت 16% من عدد الفحوصات".



وتابع: "نحذر من موجات كورونا جديدة قد تضرب العراق".



وبشأن استيراد لقاحات كورونا، أشار التميمي إلى استكمال اجراءات توفير 21 مليوناً ونصف المليون جرعة لقاح، مبيناً أن الأسبوع المقبل ستكون هناك ثلاثة لقاحات متاحة أمام المواطن.



وفرضت الحكومة العراقية في فبراير الماضي حظر تجول ليلي في أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل الأسبوع وحظر تجوال تاماً في العطلات الأسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بكورونا.