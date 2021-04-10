كيف يتوقف المصريون عن المعاصي في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن المصريين يفهموا جيدا أن شهر رمضان بمثابة ميلاد جديد، فيتستغلوا هذا الشهر للتوقف عن العادات السيئة.

وأضاف الورداني، في لقائه على الفضائية المصرية، أنه حينما يأتي شهر رمضان ، يحافظ المصريين على شهر رمضان، ومنهم من يتوقف عن شرب السجائر، أو التوقف عن العصبية، وإنهاء الخصومات، أو إيذاء الناس، ومنهم من يستغل الشهر لتحسين ألفاظه.

وتابع: المصري يعرف أن شهر رمضان فضله كبير، ولكن قد يأتي شخص ويقول أن رب رمضان هو رب الشهور كلها، منوها أن هذا عليه أن يصمت ويعلم أن شهر رمضان ميلاد جديد وفيه يتغير الناس، ومن يبدأ بالطاعات يرجو أن يقبله الله ويزيده منها ويستمر عليها.