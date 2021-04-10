مشهد مؤثر لطبيب ينقذ طفلة من الاختناق| فيديو

الأب قَبل قدميه ورأسه ويديه

نقلت كاميرات المراقبة مشهدا مؤثرا للغاية في إحدى مستشفيات فلسطين، عقب إنقاذ طبيب لطفلة بعد تعرضها للاختناق.

ويظهر في شريط الفيديو توجه الأب والام مسرعين الى المستشفى حيث تعرضت الطفلة لحالة اختناق، وبحثوا عن طبيب.

جاء الطبيب مسرعًا، واخذ الطفلة وقلبها، ما ساعدها على عودة التنفس بشكل طبيعي وسط توسلات من جانب الأب.

وعقب انقاذ الطبيب للطفلة، اخذ الأب في تقبيل قدميه ورأسه ويديه وسط حالة من الصدمة من قبل الطبيب.

وكان الأب في حالة هيسترية خوفًا على طفلته وكذلك الأم.

https://twitter.com/i/status/1380753253089079296