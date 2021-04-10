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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يحذر من انتشار كورونا بسبب التجمعات الجماهيرية في رمضان

مجلس النواب
مجلس النواب

حذر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، من تجمعات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم مطالباً من الحكومة فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والنقل والأوقاف.

 

وطالب " عبد الحميد " من الحكومة التصدى بكل حسم وقوة لمنع اى تجمعات خلال شهر رمضان واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل الاسواق ومعارض أهلاً رمضان ومحلات السوبر ماركت الشهيرة ووسائل النقل خاصة داخل مترو الانفاق والسكك الحديدية والمساجد. 

 

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع الاجهزة التنفيذية القيام بدورها فى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى  مناشداً جميع المواطنين بمساندة الجهود الحكومية فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل عدد من المحافظات ومطالباً من الحكومة اصدار تعليمات واضحة وحاسمة بانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة لكل المخالفين لتعليمات الدولة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

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