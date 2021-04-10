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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تفعيل الدور العربي إزاء الأزمة الليبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد تطورات الأزمة في ليبيا واستعادتها لأمنها الكامل ووحدة أراضيها والحفاظ مقدرات الشعب الليبي، مؤكدا أهمية الدور العربي إزاء الوقوف إلى جانب الشقيقة ليبيا.

 

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، مع الرئيس التونسي، "تناولت أنا وأخي الرئيس التونسي قيس سعید، تطورات الأزمة الليبية”.

 

وتابع الرئيس السيسي "أكدنا استعدادنا لتقديم الدعم بما يمكن ليبيا من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري. 

 

وأشار إلى ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب بما يضمن استعادة ليبيا لاستقرارها.
 

الرئيس السيسي الازمة الليبية الشعب الليبى الرئيس التونسي قيس سعيد

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