الأمن يفض حفل خريجي كلية الحقوق في طنطا

لمجابهة كورونا

تمكنت الأجهزه الأمنية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، اليوم، من إغلاق أحد الأندية الخاصة بدائرة مركز طنطا.

وجاء ذلك في إطار لمخالفة قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدوله لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما تم إلغاء احتفالية تخرج لخريجي كلية الحقوق، وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار كورونا حرصًا على السلامة العامة، وتماشيًا مع قرارات الحكومة للحماية من الفيروس.

بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إدارة النادي.

طلاب كليه حقوق طنطا

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