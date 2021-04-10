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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان هام من مرتضى منصور عقب مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

صدى البلد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  السابق، أنه سيصدر بيانا هاما، عقب انتهاء مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: الليلة إن شاء الله عقب نهاية المباراة المصيرية بين فريق نادي الزمالك ونادي وتونجيث السنغالي وهي المباراة التي ستؤهل فريقنا إن شاء الله لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا رغم صعوبة المهمة لكن لاعبينا رجالة وعلي قدر المسؤلية وربنا يوفقهم" . 

وتابع:" عقب المباراة يصدر المستشار مرتضي منصور، بيانا هاما وهو البيان الذي أجل نشره إلي بعد انتهاء المباراة حتي يساعد اللاعبين علي التركيز في مباراتهم الهامة" .

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث الزمالك في مباراة اليوم، مع هزيمة مولودية الجزائر أمام الترجي في المباراة التي ستقام في نفس الموعد، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتسيطر حالة من قلق على جماهير الزمالك، بسبب إمكانية تهاون الترجي أمام مولودية الجزائر، باللعب بالبدلاء في لقاء اليوم.

كانت تقارير تونسية ذكرت أمس، الجمعة، أن الكاف سيراقب سيراقب مباراة الترجي ومولودية الجزائر بسبب ما تردد عن إمكانية تفويت الترجي المباراة لفريق مولودية الجزائر.

وسيكون الترجي مطالبا بالدفاع عن سمعته في مباراة اليوم، بتقديم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر، تليق ببطل قارة أفريقيا 4 مرات.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتذيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.

مرتضى منصور أخبار نادي الزمالك نادي الزمالك تونجيث الترجي

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