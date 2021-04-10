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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس التونسي: موقف مصر موقفنا.. ولن نقبل المساس بأمنها المائي

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: “إننا نبحث عن حلول عادلة بشأن أزمة سد النهضة”.

 

وأكد الرئيس التونسي أن “الأمن القومى لمصر هو أمننا وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون موقفنا، ونحن على قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدأ ولن نقبل بأن يتم المساس بالأمن القومى المصري، ولفت لتعرضهم أيضا فى مباحثاتهم أيضأ للقضية الليبية، ونتمنى أن تسير فى الاتجاه الصحيح واتفقنا على أنه لا مجال لتقسيم ليبيا فهى دولة واحدة والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى”.

 

وأضاف الرئيس التونسي، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه أكد للرئيس السيسى جملة من المسائل الأخرى الجوهرية، وهناك تقارب تام حولها.

 

وتابع: “ونتطلع لمستقبل قادم بفكر جديد ووسائل جديدة لأننا نسعى لتحقيق أحلام شعبنا فى مصر وتونس، وأن يكون هناك بعد إنسانى لجملة من القضايا المطروحة”.

 

 وتوجه بالشكر للرئيس السيسى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى كل ما يفعله من جهود فى قاهرة المعز التى تستطيع أن تقهر كل الصعاب. 


وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات اليوم، السبت، مع نظيره التونسى قيس سعيد بقصر الاتحادية. 

 

اخبار تونس مصر أزمة سد النهضة

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