استعداد لمواجهة تونجيث.. كارتيرون يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك

يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة مساء اليوم قبل التحرك لاستاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويقوم المدير الفني للفريق خلال المحاضرة بشرح بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المباراة،كما يعلن خلالها كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض المباراة.



ويستعد الزمالك لمواجهة بطل السنغال في السادسة مساء اليوم في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.