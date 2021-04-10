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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تتابع أعمال تطوير محمية سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم

وزيرة البيئة تتابع
وزيرة البيئة تتابع أعمال تطوير محمية سانت كاترين

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات وأن محمية سانت كاترين تعد أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر والتي تبذل الدولة جهوداً عديدة في مجال الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وهو ما يسعى إليه مشروع التجلي الأعظم والذى يعد نقلة نوعية للمدينة حيث يراعى فيه كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة التوافق البيئى ليعطى رسالة لنا وللعالم بأن مصر تحافظ على ثرواتنا الطبيعية بالتوازى مع سعيها المتواصل للتنمية لأنها حق للأجيال القادمة وهو ما يشدد عليه القيادة السياسية و الحكومة فى تواجهتها للتنمية .

 

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد التفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين ضمن زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأوضاع البيئية بحضور المهندسة إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء وممثلى وزارة الإسكان والمرافق  المجتمعات العمرانية.

 

وأضافت "فؤاد"، أن مدينة سانت كاترين  تأتى من ضمن المدن التي تلقى اهتمام كبير من قبل الدولة إذ ينفذ مشروع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام، الذي يهدف لإنشاء مزار روحاني بالمدينة، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم حيث يجتمع فيها العديد من المميزات البيئية و الروحانية و التراثية والثقافية وهو ما سيقوم المشروع بابرازها و الترويج للمدينة عالميا كوجهة للسياحة البيئية والروحانية.

 

وشددت وزيرة البيئة على أن أعمال التطوير تراعي عدم المساس بالجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، وموقع الوادى المقدس مع عدم إقامة أي مبان بهذه المواقع، حفاظا على قدسية وأثرية والطبيعة الفريدة للمنطقة  حيث سيتم إعداد دراسات بيئية للمشروع ليتوافق التطوير مع الحفاظ على الطبيعة ورعاية مصالح المجتمع المحلى كشريك أساسى لكافة أعمال التطوير.

 

واختتمت وزيرة البيئة جولتها بزيارة دير سانت كاترين كأحد أهم معالم المدينة وتراثها.

وزيرة البيئة محمية سانت كاترين مشروع التجلي الأعظم ياسمين فؤاد سانت كاترين

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