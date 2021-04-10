تاج الدين: استخدام أدوية عشوائية لعلاج كورونا يؤدي لمضاعفات خطيرة.. شاهد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن البروتوكولات العلاجية والتي تتبعها مصر في علاج فيروس كورونا ، لها مرجع عالمي ، من خلال التواصل مع مؤسسات علمية كبري بالصين وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مؤتمر صحفي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، من تعاطي أدوية بشكل عشوائي وطريقة غير منظمة ، قد تؤدي لمشكلات متعددة .

وتابع : يجب أن لا يستخدم المواطن سوى الأدوية الاستشارية التي وضعتها الوزارة ، وعدم اللجوء لمضادات حيوية عشوائية ، معقبا : " محدش يستخدم أي دواء بدون استشارة طبيب " .