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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإنقطاع عن العمل بدون إذن

10 حالات تنهي وظيفتك بقانون الخدمة المدنية ..تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يعد قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، كونه من القوانين الهامة التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلي إيجاد جهاز إداري فعال يتسم بالشفافية والعدالة.

حالات تتسبب في إنهاء خدمة الموظف

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، طبيعة العمل للموظف في الجهاز الإداري في الدولة، كما حدد أيضا بعض الحالات التي تتسبب في إنهاء خدمة الموظف العام.


وجاءت هذه الحالات بالباب الثامن من قانون الخدمة المدنية، بالمادة 69،   ونعرض هذه الحالات على النحو التالي:

 - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
 - الاستقالة.
 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.
 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
 - الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

قانون الخدمة المدنية مجلس النواب قانون التأمين الاجتماعى رئيس الجمهورية المعاش

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