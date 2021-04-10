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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البابا فرانسيس يعزي الملكة إليزابيث في وفاة الأمير فيليب

الأمير فيليب
الأمير فيليب

تقدم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم “السبت” عبر تطبيق التليجرام، بالتعازي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبره.


ونقلت صحيفة (فاتيكان نيوز) المتخصصة في أخبار الفاتيكان عن وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين قوله، في خطاب: "حزنت عندما علمت بوفاة زوجك الأمير فيليب دوق إدنبره، والبابا فرانسيس يقدم أحر تعازيه لجلالتك وأفراد العائلة الملكية"، مشيرا إلى تفاني الأمير فيليب لعائلته، وكذلك سجله الحافل في الخدمات العامة والتزامه بالتعليم ونمو الأجيال.


كانت الملكة إليزابيث الثانية قد أعلنت، أمس “الجمعة”، وفاة الأمير فيليب في قصر ويندسور عن عمر ناهز 100 عام.

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إليزابيث ملكة بريطانيا دوق إدنبرة الامير فيليب

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