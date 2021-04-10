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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولته التفقدية لقرية فارس .. محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية

صدى البلد

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، المشروعات الجارية ضمن مبادرة التطوير الشامل بقرية فارس " غرب النيل "، التابعة لمركز كوم أمبو حيث رافقه خلالها النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب حيث يأتي في إطار متابعته لمشروعات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " والتطوير الشامل للريف المصرى .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تأهيل الفرع البحري لترعة فارس الجديدة ضمن المشروع القومى لتبطين الترع ، حيث يصل طولها إلى 3 كم وبتكلفة 5 مليون جنيه وذلك من إجمالي 211 كم مستهدف تبطينها بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه .

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وعقب ذلك ، قام اللواء أشرف عطية بتفقد المشروع المتكامل لإدخال خدمة الصرف الصحي لقرية فارس والذى تصل تكلفته لنحو 196 مليون جنيه حيث يضم محطة معالجة بطاقة 3 ألاف م3/ يوم ، بجانب شبكات وخطوط إنحدار ، وقد تم توريد المواسير ، وجارى تنفيذ أعمال شبكات الإنحدار ، فيما تم تسليم محطات الرفع والمعالجة للشركة المنفذة .

وتفقد أشرف عطية، أيضاً أثناء جولته بقرية فارس عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية والتي من بينها مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومركز الشباب ، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة فارس الإبتدائية الجديدة والبديلة لمدرسة حسن فتحى حيث تضم 16 فصل وعدد من قاعات الأنشطة بتكلفة 7 مليون جنيه ، فضلاً عن إجراء الصيانة الشاملة لمدرسة فارس للتعليم الأساسى بتكلفة 3 مليون جنيه .

كما تفقد عطية، مركز الغسيل الكلوى والذى يضم 13 سرير وماكينة غسيل حيث تم إنشاؤها بالجهود الذاتية ، وخلال جولته الميدانية أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين للإسراع بمعدلات تنفيذ هذه المشروعات لإفتتاحها وتشغيلها ، وخاصة أن المبادرة ستساهم في تغيير شكل الحياة وتحسين مستوى معيشة مواطني قرى مركزى كوم أمبو وإدفو .

وفى ختام جولته الميدانية ، عقد المحافظ لقاءاً جماهيرياً مع أهالى قرية فارس حيث أستمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم والتي كان من أبرزها إعادة تأهيل القرية الجديدة لسرعة تسليمها للمستحقين ، بجانب تخصيص مساحة من أراضى الدولة لتقسيمات الشباب ، بالإضافة إلى إدراج إنشاء مدرستين إحداهما للثانوى الفني والأخرى للعام ضمن مبادرة حياة كريمة ، وقد وجه اللواء أشرف عطية لدراسة هذه المطالب وعرضها عليه لإتخاذ اللازم حيالها .

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أسوان قرية فارس كوم أمبو غرب النيل تبطين التطوير

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