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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يحذر من التهاون في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إنه يوجد حالة من التهاون من قبل البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، محذرا من حالة التراخي الملحوظة من قبل بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

 

وأضاف عكاشة لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من تزايد أعداد الإصابات، ووجود تحذيرات من وزارة الصحة، والتشديدات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، إلا أننا مازلنا نرى عدم إستجابة من البعض لهذه النصائح.

تعامل مصر مع الجائحة

وعن تعامل الدولة المصرية مع جائحة فيروس كورونا، أكد عمرو عكاشة، أن مصر تعاملت مع الجائحة بشكل مدروس، وهناك العديد من الجهود القوية المبذولة على أرض الواقع، والتي كان لها نتائج إيجابية على الأرض، وساهمت بشكل كبير في التصدي للجائحة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات على مستوى العالم.

كورونا النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ وزارة الصحة جائحة فيروس كورونا

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