رئيس جامعة الوادي الجديد: إعلان نتائج التيرم الأول في أسرع وقت ممكن

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة اجتماعه الشهري وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري بالجامعة بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد.



افتتحت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة جامعة الوادي الجديد خلال شهر مارس 2021م ثم استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم الشكر لعمداء الكليات على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح، لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والالتزام بخطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لسرعة في كل كليات الجامعة.

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كما وجه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة الوادي الجديد عمداء الكليات بتطبيق خطة نظام التعليم الهجين في كليات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية والعملية مقسمة بنسب الحضور وجهاً لوجه ومحاضرات عن بُعد بنسب الحضور المقررة لكل كلية، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وأصدر توجيهاته لعمداء الكليات في ظل تعليمات وزير التعليم العالي، بضرورة العمل مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وجه بضرورة تحويل الكتاب الجامعي إلي كتاب الإلكتروني في الدراسة بالجامعات بدءاً من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022م كما استعرض مقترحات لطريقة توزيع الكتاب الالكتروني والبدائل المتاحة في إعداده.

كما استعرض رئيس الجامعة مدي جاهزية وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات واستكمال باقي التجهيزات المطلوبة ضمن استكمال الجامعة للبنية التكنولوجية التحتية للجامعة وللتغلب علي المشكلات التي تواجه هذه الوحدات، منوها إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه الوحدات داخل الكليات ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة في ظل الظروف الحالية للبلاد.

وأحاط المجلس علماً بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تمديد عام استثنائي (ثان عشر) لهذا العام فقط لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية المعارين بالخارج، نظراً لتعذر عودتهم بعد انقضاء العام العاشر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دول العالم كافة.



كما أكد استمرار الأنشطة الطلابية والثقافية في الجامعة في الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 ، على أن تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على أن مسئولية هذه الأنشطة مسئولية مباشرة لعميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مع توسيع قاعدة المشاركة لأعضاء هيئة التدريس بكل كلية ليكون مسئولاً عن أي نشاط ما، مع التنبيه على أعضاء هيئة التدريس على عدم المشاركة في أي حفلات تخرج خارجية للطلاب لحين إشعار آخر ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.



وبالنسبة للرحلات العلمية المطلوبة لطلاب بعض الكليات شدد رئيس الجامعة علي أن تكون داخل المحافظة مشيراً إلى الأهمية الجغرافية لمحافظة الوادي الجديد.

وأشار الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة بضرورة رفع تقرير يومي للجامعة عن سير عملية التعليم والأنشطة التي تقوم بها كل كلية، مشددا على ضرورة ألا تخرج أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للكليات عن المنهج المقرر وعلى ما تتم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن أنه يجب أن نكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط وأن تراعى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.