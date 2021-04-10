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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة الطبية العليا: 186 شهادة وفاة بكورونا لأعضاء الفريق الطبى بينهم 112 طبيبا

صدى البلد

عقدت اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بكورونا، اجتماعها الثالث هذا الأسبوع بحضور د. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مقرر اللجنة النقابية الوزارية وبرئاسة د. أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا ود. سوسن المعدواى مدير اللجنة الطبية العليا.


وأفاد د. الزيات أن اللجنة في اجتماعها ''الثالث'' أصدرت شهادة الوفاة الإصابية بكورونا لـ 21 طبيباً وصيدليا و9 من التمريض و9 فنيين ومسعفين.

 

وأشارعضو مجلس النقابة أن اللجنة عبر ثلاث جلسات عقدت فى فبراير ومارس وابريل أصدرت إجمالا 186 شهادة وفاة إصابية للفريق الطبى بواقع 112 شهادة للأطباء و55 تمريض وفنيين ومسعفين وإداريين بالإضافة إلى صيدلي واحد.

 

وأضاف أن هناك مجموعة من الشهداء كانت معطلة إجراءتهم من جلسة فبراير الماضى تم إنهاء تسوية المعاش بالنسبة لهم كما هو مقرر قانوناً بنسبة 145% من الأجر الشامل واللجنة فى انتظار الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر.


جدير بالذكر ان الأوراق المطلوبة هى :
-استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية )
- صورة بطاقة الرقم القومى
- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى
- شهادة الوفاة
-فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد
-فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها :  يعتد  بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى
- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل

فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد بفيروس كورونا فيروس كورونا الفريق الطبي

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