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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

رغم سوء الطقس ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة

صدى البلد

رغم سوء الأحوال الجوية والطقس السيىء الذى يسود البلاد ووصول سرعة الرياح الى 35 عقدة و ارتفاع الموج مابين 3.5 إلى 4 أمتار، أعلن اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استمرار الميناء فى إستقبال ومغادرة السفن .

 وأكد أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية مشيداً بالكفاءة العاليه لمرشدى هيئة ميناء دمياط ولجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية والتى كانت عاملاً أساسياً فى عدم إغلاق البوغاز حيث تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة .

وأوضح ان حركة الصادر من البضائع العامة 14980 طنا تشمل : 5850 طن فوسفات و 5000 طن يوريا و 3280 طن مولاس و 850 طن كسب صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76547 طن تشمل : 9000 طن فول صويا و 7000 طن كسب فول صويا و 885 طن خشب زان و 7092 طن ابلاكاش و 4530 طن خردة و 2964 طن حديد و 3604 طن فول و 609 طن عدس و 16657 طن قمح و 24206 طن ذرة .

وأشار الى ان حركة الصادر من الحاويات 1240 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف ) و حاصلات زراعية ( ثوم ) و فواكه ( فراولة و برتقال و بطيخ و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و لبنان و انجلترا و بنجلاديش اوكرانيا و اسبانيا و المانيا و روسيا و امريكا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2208 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78334 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 163730 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2775 شاحنة.

 

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