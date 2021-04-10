الزمالك وتونجيت.. 3 تحولات مصيرية تتوقف على نتيجة مباراة اليوم

يحتاج نادي الزمالك اليوم للفوز على منافسه تونجيت السنغالي لتجاوز دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، لكنه يحتاج أكثر لفوز الترجي على مولودية الجزائر المنافس المباشر لضمان التأهل بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك المباراة وسط حالة من عدم الاستقرار الكامل بسبب تداول أخبار عن نية الإدارة للاستقالة وهو الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه أي مسؤول باللجنة المؤقتة لإدارة النادي، بالإضافة إلى أزمة مباراة القمة مع الغريت التقليدي النادي الاهلي.

الصعود أو الخروج من الباب الضيّق

الزمالك اليوم يدخل المباراة وأقدامه في الملعب ضد تونجيت بينما قلوبه مع الترجي التونسي الذي يأمل في دعمه للفوز على مولودية الجزائر.

ويمتلك الزمالك 5 نقاط، في المركز الثالث، خلفا للمولودية الذي يحل ثانيا ووصيفا للترجي الحاصل على عشر نقاط.

والفرصة ستكون مواتية للزمالك للصعود إذا تساوى مع المولودية استنادا إلى المواجهات المباشرة الذي يتفوق فيها الزمالك بفوز في وهران وتعادل في القاهرة.

وصعود الزمالك قد يمنح مصيرا جديدا للأبيض لاستكمال البطولة والحصول على لقبها لتكرار انجاز الكونفدرالية بعد الصعود الصعب والمستحيل ثم التسلل نحو اللقب.

مصير الإدارة

الإدارة الحالية للزمالك قد يرتبط بقاءها بفوز الفريق اليوم وصعوده، وقد تفضل الرحيل مع اخفاق الزمالك في الوصول لربع النهائي.

وعلى الرغم من التنبؤات التي أشارت إلى نية الإدارة في الرحيل عن مهمتها المؤقتة، لكن أي من اللجنة المعينة لإدارة النادي لم يتطرق للأمر، والجميع يصب جم تركيزه في دعم اللاعبين لمواجهة الليلة.

وخلال ساعات سيتحدد مصير النادي، الذي قد يستقر إداريا وفنيا بتحقيق إنجاز الصعود اليوم والتاهل غلى ربع النهائي بعد انتهاء المباراة في الثامنة مساء.

أزمة مباراة القمة والتحكيم المصري

الزمالك والاهلي كلاهما يرفضان إقامة مباراة القمة في الدوري الممتاز بتحكيم مصري، ويزيد من أعباء الزمالك ما يواجهه من موقف صعب في دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة اليوم أمام تونجيت تحولا في دوافع اللاعبين ونفسيتهم قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

وقد يتقبل الزمالك خوض المباراة امام الأهلي اذا تأهل في دوي أبطال أفريقيا ويتجاوز عن أزمة التحكيم استنادا إلى الروح العالية ودوافع اللاعبين وغلبة كارتيرون الذي تفوق على الأهلي في لقائه الأخير ضده.