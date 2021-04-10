على المرجيحة.. مني فاروق تشارك متابعيها صورًا جديدة من دهب

نشرت منى فاروق، صورا جديدة لها وهي تلهو على "المرجيحة " وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منى فاروق في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت كاش مايوة باللون الأسود وعلقت " #dahab 🇪🇬🤍❤️🇪🇬🌞

تحيا_مصر #مصر_ام_الدنيا_وهاتبقى_اد_الدنيا

#مني_فاروق"



كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

