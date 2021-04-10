عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على المرجيحة.. مني فاروق تشارك متابعيها صورًا جديدة من دهب

مني فاروق
مني فاروق

نشرت منى فاروق، صورا جديدة لها وهي تلهو على "المرجيحة " وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت منى فاروق في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت كاش مايوة باللون الأسود وعلقت " #dahab 🇪🇬🤍❤️🇪🇬🌞
تحيا_مصر #مصر_ام_الدنيا_وهاتبقى_اد_الدنيا
#مني_فاروق"
 

كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
 

 

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
 

مني فاروق مدينة شرم الشيخ اللهو على المرجيحة الفنانة الشابة مسلسل رحيم

ترشيحاتنا

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

شاهد.. ظهور كادجار موديل 2022 شبيهة القاشقاي

106 سنوات أحكام بالسجن.. بيان عاجل من النيابة العامة السعودية حول أكبر قضية غسيل أموال

الطرق الصوفية تلغي موكب رؤية هلال رمضان

توقف الصيد بعزبة البرج فى دمياط بسبب سرعة الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

الرئيس التونسي يشيد بقوة مصر في مواجهة التحديات.. ويحذر من تقسيم ليبيا

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

رسميا.. قناة السويس تمتلك "مهاب مميش" أكبر كراكة بالشرق الأوسط

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

مستشار الرئيس : لا يوجد لقاح يعطي مناعة كاملة من الإصابة حتى الآن

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

المزيد