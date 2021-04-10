بطلة الحاج متولى .. شاهد تغيير شكل الفنانة مونيا بعد غياب سنوات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة مونيا، والتى تظهر عليها علامات التقدم فى العمر وهى أحدى النجمات اللاتى ظهرن فى مسلسل “الحاج متولى” حيث لعبة دور الزوجة الرابعة.

مونيا ولدت فى 31 من شهر يوليو وذلك في عام 1969 وهي تبلغ من العمر 51 عام وبرجها الفلكي هو برج الأسد، الملحن الكبير بليغ حمدي كان سبب في اكتشافها ومنحها هذا الاسم فقد شاهدها وهي تغني في أحد الأفراح وحاول جاهداً إقناعها بأن تلتحق بمعهد الموسيقى العربية لكي تستكمل دراستها هناك.

والتحقت مونيا بالمعهد، ثم قدمتها للتمثيل أستاذة الغناء الدكتورة نجاة التي كانت تدرس لها في معهد الموسيقى، رشحتها للمخرج باسم محفوظ وذلك للعمل في المسلسل التلفزيوني “لكن أترك كل هذا” وهو أول دور لها وقد أعجب بها المخرج باسم محفوظ وقام بمنحها دور في مسلسل آخر، ثم توالت العروض عليها إلى أن اشتهرت بدورها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي كان بداية انطلاقها ولكنها اختفت لفترة.

طرحت الفنانة مونيا على رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور تكوين فريق المسرح الغنائي الذي يعتمد على طلاب الجامعة بكل المجالات الفنية من غناء وتمثيل وتأليف وإخراج واستعراض أيضاً، وبالفعل تبنت الجامعة الفكرة.

وعملت مونيا على تنفيذها لكي تصبح جامعة جنوب الوادي هي أول جامعة حكومية تقدم أول فريق للمسرح الغنائي وذلك بشكل أكاديمي متخصص، وكذلك استكمال مسيرة المسرح الغنائي ليمثل مصر عربياً ودولياً وأيضاً رجوعه إلى الجمهور المصري مرة أخرى، لنتمكن من الحفاظ على التراث المسرحي كما نحافظ على التراث الموسيقي والموسيقى العربية التي قدمت فرق متعددة مثل أم كلثوم في أكاديمية الفنون والموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

تألقت الفنانة مونيا في مسلسل “عائلة الحاج متولي” فقد لعبت دور الزوجة الرابعة للحاج متولي والذي جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف واشتهرت من خلال المسلسل بكلمة “ميتو” التي كانت تتحدث بها معه، وعند سؤال مونيا عن هذا الدور قالت: “مسلسل عائلة الحاج متولي هو عمل كبير مع فنان قدير وله جماهيرية وهو الفنان نور الشريف الذي يحرص على اختيار أفضل الأعمال.

مونيا

تم عرض المسلسل في شهر رمضان الذي يشاهد فيه ملايين الجماهير الأعمال الدرامية لذلك كان المسلسل بداية انطلاقي وفتح لي طريق النجومية، بالإضافة إلى هذا هو طبيعة الدور، وهي الزوجة الرابعة الاستغلالية والناس كانت متلهفة لتعرف مصير هذه الزوجة”، أما عن رأيها في تعرض المسلسل لهجوم من الجماهير قالت: “لا أرى أي مبرر لهذا الهجوم فقد ناقش المسلسل قضية مجتمعية تحدث بالفعل، وما المشكلة إذا تزوج الرجل أربعة زوجات ما دام يعدل بينهن ويعاملهن بالحسنى، وأعني بذلك الحاج متولي الذي كان رجل مثالي في تعامله مع زوجاته”.

صرحت مونيا أنها قد قامت بالفعل بعمل ألبوم غنائي كان المفترض أن يتم طرحه في الأسواق قبل المسلسل بثمانية أشهر، وبعد نجاح المسلسل اقترح عليها الجميع إضافة أغنية إلى الألبوم بعنوان “ميتو” وبالفعل أضيفت الأغنية إلى الألبوم وهي من تأليف عنتر هلال.