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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول| استون فيلا يتقدم على ليفربول .. والحكم يلغي هدف فيرمينو

ليفربول
ليفربول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق أستون فيلا أمام مضيفه ليفربول بنتيجة هدف دون رد ، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أستون فيلا الهدف الأول عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 43 من زمن المباراة .

وألغى الحكم هدف تعادل فريق ليفربول فيرمينو في الدقيقة 45 بسبب التسلل  بعد الرجوع للفار .

ولم يشهد أول نصف ساعة أي خطورة على مرمى الفريقين في ظل استماتة الدفاع والخوف من استقبال هدف مبكر .

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبرتسون - أوزان كاباك - فيليبس - أرنولد

الوسط: فينالدوم - ميلنر - فابينيو

الهجوم: دييجو جوتا - فيرمينو - محمد صلاح

علي جانب أخر تواجد المصري محمود تريزيجيه أساسيا في تشكيل فريق استون فيلا بينما المحمدي بديلا .

تشكيل استون فيلا :

حارس المرمى: مارتينيز

الدفاع: تارجت - مينجس - كونسا - كاش

الوسط : تريزيجيه - ناكامبا - تراوري - ماكجين - لويز

الهجوم: واتكينز

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي فيرمينو محمد صلاح تريزيجيه

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