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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يناشد بحظر سير التوكتوك في الشوارع الرئيسية بالمدن

النائب أحمد بدران
النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد  بدران البعلي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوكتوك أصبح في الأونة الأخيرة أحد الوسائل التي تسهل علي الأشخاص الخارجون عن القانون عمل مخططاتهم الإجرامية من سرقة وإختطاف الفتيات والأطفال.

 

ناشد " البعلي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الحكومة ممثلة في شرطة المرور بتطبيق غرامات علي مركبات التوكتوك التي تسير في الشوارع الرئيسية بالعاصمة، معقبا " لا يعقل أن تري التوكتوك وسط شوارع العاصمة التي يجري الأن تطويرها لتظهر بشكل حضاري"، فمن الطبيعي خط سيره يقتصر علي الشوارع الداخلية (الفرعية) فقط .

 

وعن مبادرة إحلال التوكتوك بسيارات الفان التي أطلقتها الدولة، قال عضو مجلس النواب، إنها جيدة للغاية وتسهم أيضا في تنمية المشروعات الصغيرة ولكن يصعب تطبيقها في القري الريفية، فمركبة التوكتوك صارت أساسية ولا يستغني عنها في الريف، كما أن هذه المباردة ستكون أكثر جدوي في شوارع العاصمة.

 

وتابع النائب، لابد من وضع خطة فعالة تقنن أوضاعه يتم فيها إستصدار تراخيص سريعة مع معاملته كسائر المركبات الأخري.

 

 

وكان قد طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بوضع خطة عاجلة وفق أطر ومعايير خاصة لتقنين أوضاع المركبات غير المرخصة، والتى تتمثل فى التوك توك والتروسيكل وبعض السيارات التى تستخدم فى النقل الداخلي وتسير بدون لوحات، على أن يتم وضع اشتراطات تضمن تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والسلم العام، والتعامل مع هذا الوضع الذى أصبح واقعا.

 

وأوضح محسب، أن هذه المركبات بهذا الوضع تمثل خطورة على الأمن العام، مما يستوجب خطة لسرعة تقنين أوضاعها وفقا لشروط صارمة، سواء من خلال فرص هذه المركبات للتأكد من مدى صلاحيتها للسير،  أو الاشتراطات الخاصة بالسلامة، وعدم السماح للأطفال  بقيادة التوك توك، ويكون الأمر قاصرا على من يحمل رخصة قيادة، وذلك من خلال التنسيق بين المحليات والمرور للقضاء على هذه الظاهرة.

 

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة إحلال التوك توك للسيارة الفان، مؤكدا أنها تساهم بقوة فى حل الكثير من المشكلات، ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من التوعية والحملات الترويجية لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة، وأن تكون فى إطار ومتناول الجميع، وأن يكون هناك متابعة دقيقة لهذه الحملة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقنين أوضاع هذه المركبات، سواء من خلال التقنين بشكل مباشر أو إحلال التوك توك سيساهم فى القضاء على ظاهرة استخدام هذه المركبات فى ارتكاب الجرائم وفى نفس الوقت سيكون من حق قائدها التحرك وفقا لخطوط السير المعتمدة، بالإضافة  إلى أنها من الموارد المهدرة التى يجب استغلالها.

التوكتوك إختطاف الفتيات مبادرة إحلال التوكتوك بسيارات الفان إحلال التوكتوك مجلس النواب

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