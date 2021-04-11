برلمانى يوضح الأجندة التشريعية لمجلس النواب

يناقش عددا من المشروعات

قال النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك عددا من القوانين ستكون على أجندة البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشتها تمهيدا لإصدارها.

وأشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد ، والذى سيحل أزمة البناء ، فى ظل توقف مهن مرتبطة بالبناء ، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى إصدار قانون يجرم الزواج دون الحد الأدنى 18 عاما.

هذا ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد.

وكان قد وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع قبل الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.