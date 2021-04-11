تعرف على أجندة لجان النواب .. اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتغيير شكل الريف المصرى، مما يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

وتناقش لجنة الشئون الأفريقية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب عيسى، بشأن "احتجاز مراكب صيد وعدد من الصيادين المصريين من قبل السلطات الإريترية".

وتناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقاً للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

كما يناقش الاجتماع التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (أسيوط – المنيا)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطى بمحافظة بنى سوي،ف وتعثر عملية ري الزراعات، مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهلاك.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد بدوى، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج المعترض الواقع بعزبة شاهين باشا مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، نظراً لأهميته في ري نحو 460 فدانا بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.