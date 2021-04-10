عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط تهريب 1000 لتر سولار بسيارة نقل بالسويس

سيارة سولار
سيارة سولار

تمكنت مباحث التموين فى السويس من إحباط تهريب 1000 لتر سولار مدعم بسيارة نقل ، تم التحفظ على السيارة قبل بيع السولار فى السوق السوداء .

وكانت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، قد تلقت اخطارا من مباحث التموين من ضبط سيارة نقل تحمل مكعب كبير يستخدم فى نقل المواد البترولية بداخلها 1000 لتر سولار.

خرجت حملة تموينية تحت قيادة رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس و رئيس مباحث التموين ، وتمكنوا من ضبط سيارة نقل أثناء سيرها بشارع صلاح نسيم داخل نطاق حى السويس تحمل 1000 لتر سولار .

بسؤال السائق عن وجود أى تصريح او فاتورة تدل على مصدر الحصول على هذه الكمية من السولار فتبين عدم وجود أى أوراق تدل على مصدر هذه الكمية الأمر الذي يعني مخالفة قانون المواد التموينية لهذا الشأن .

وتبين أن هذه الكمية كانت تجهز من أجل إعادة بيعها من جديد والتربح من ورائها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس واحالتها الى النيابة العامة والتى أفادت ببيع كمية السولار المضبوطة والتحفظ على السيارة .

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يلتقي رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي

فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022

شاهد ... هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا

أخبار الفن| تطورات حالة خالد النبوي الصحية.. خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر

شباب الصحفيين تهاجم جمال عيد: يدافع عن الإرهابيين ويعتبرهم سجناء رأي

حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

نسألكم الدعاء.. مبروك عطية يبث فيديو من داخل المستشفى قبل إجراء عملية جراحية

على سرير المرض.. شاهد | الدكتور مبروك عطية يجري عملية جراحية

الحكم في دعوى نزع ملكية مزارع وعقارات الإخوان فى سيناء ٢٤ إبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك الشيلاني يكتب: «قبل أن يَهِلّ الهلال»

رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

المزيد