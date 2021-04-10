إحباط تهريب 1000 لتر سولار بسيارة نقل بالسويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس من إحباط تهريب 1000 لتر سولار مدعم بسيارة نقل ، تم التحفظ على السيارة قبل بيع السولار فى السوق السوداء .

وكانت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، قد تلقت اخطارا من مباحث التموين من ضبط سيارة نقل تحمل مكعب كبير يستخدم فى نقل المواد البترولية بداخلها 1000 لتر سولار.

خرجت حملة تموينية تحت قيادة رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس و رئيس مباحث التموين ، وتمكنوا من ضبط سيارة نقل أثناء سيرها بشارع صلاح نسيم داخل نطاق حى السويس تحمل 1000 لتر سولار .

بسؤال السائق عن وجود أى تصريح او فاتورة تدل على مصدر الحصول على هذه الكمية من السولار فتبين عدم وجود أى أوراق تدل على مصدر هذه الكمية الأمر الذي يعني مخالفة قانون المواد التموينية لهذا الشأن .

وتبين أن هذه الكمية كانت تجهز من أجل إعادة بيعها من جديد والتربح من ورائها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس واحالتها الى النيابة العامة والتى أفادت ببيع كمية السولار المضبوطة والتحفظ على السيارة .