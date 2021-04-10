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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الأخبار الفنية

أخبار الفن| تطورات حالة خالد النبوي الصحية.. خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر

خالد النبوي
خالد النبوي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
 

زوجة خالد النبوي تكشف آخر تطورات حالته الصحية
نشرت زوجة الفنان خالد النبوى تعليقا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تعلن فيه تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

هانى عادل يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته دياموند بو عبود
تداول رواد تطبيق التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، مقطع فيديو جديدا، لحفل زفاف الفنان هاني عادل، وزوجته الفنانة دياموند بو عبود، والذى أقيم في أحد الفنادق الكبرى في دهب.

 

تفاصيل خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر في مسلسل وكل ما نفترق
علم موقع "صدى البلد" من مصدر خاص، أن هناك خلاف قائم بين كلا من الفنانتين “ريهام حجاج، وآيتن عامر”، وقع أثناء تصوير مسلسل "و كل ما نفترق".

 

شاهد.. ٢٥ صورة من كواليس مسلسل الاختيار 2
ننشر 25 صورة من كواليس مسلسل "الاختيار 2"،المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2021، عبر قناة ON E الفضائية.

 

سهر الصايغ تنفي علاقة مسلسل الطاووس بقضية الفيرمونت وتعلق على متحرش المعادي
نفت الفنانة سهر الصايغ، ما تردد بأن مسلسل «الطاووس» - المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقُبل عبر قناة صدى البلد الفضائية - يحاكي قضية الفيرمونت أو أي قضية أخرى مشابهة، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش انفلات مجتمعي أدى إلى قضايا التحرش والاغتصاب الموجودة حاليًا، مؤكدة أن «الطاووس» لا يحاكي قضية بعينها.

 

شاهد... صور جديدة من حفل خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة
نشرت شام الذهبي -ابنة الفنانة السورية أصالة نصري- صور جديدة، عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، من حفل خطبتها على الشاب أحمد هلال.

مواقع التواصل الاجتماعي الفنان خالد النبوي خالد النبوى هاني عادل ريهام حجاج ايتن عامر الاختيار ٢ سهر الصايغ

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أخبار الفن| تطورات حالة خالد النبوي الصحية.. خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر

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