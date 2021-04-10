لبنان يسجل 2705 إصابات بفيروس كورونا و38 وفاة خلال يوم

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية، تسجيل 2705 حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الصحة اللبنانية، في بيان لها، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 494633 حالة".

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 2679 حالة إصابة بين المقيمين و26 حالة بين الوافدين، كما تمّ تسجيل 38 حالة وفاة جديدة خلال يوم، ليرتفع الإجمالي إلى 6630".

ونوهت بأنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2194، من بينها 963 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20288، منها 3108 فحوصات في المطار".