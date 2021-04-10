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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدوري الألماني .. بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل مع يونيون

صدى البلد

فشل بايرن ميونخ في الحفاظ على تقدمه، ليتعثر في معقله بالتعادل مع يونيون برلين بهدفا لمثله ، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

هدف البايرن سجله جمال موسيالا في الدقيقة 68، قبل أن يعادل ماركوس إنجفارتسن النتيجة ليونيون برلين قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

رغم التعادل، ظل بايرن في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 65، فيما قفز يونيون برلين للمركز السابع بوصوله للنقطة 40.

حقق فريق لايبزيج فوزاً كبيراً على مضيفه فيردر بريمن، في مباراة الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الألماني، بنتيجة (4-1).

 

ليرفع لايبزيج رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة، في المركز الثالث عشر.

بايرن ميونخ يونيون الدوري الألماني البايرن البوندسليجا

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