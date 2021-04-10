شاهد ... هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا

تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح، تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر " بعد تسجيله هدف التعادل في شباك أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :

التعاااااااااادل عن طريق الملككككك#محمد_صلاح

فخر العرب pic.twitter.com/RyHKYCLyhD — hatem zayed (@hmmzayed) April 10, 2021

منقذهم ومرعبهم وكبيرهم اذا رحل صلاح اختف ليفربول 💙 pic.twitter.com/S6oNY2rYmO — Ahmed Kuba 📺 ⚽🇪🇬 (@ahmedkuba86) April 10, 2021

الدوري الانجليزي || ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

ليفربول 1-1 استون فيلا

هدف محمد صلاح كاااملاً 😍🔥 pic.twitter.com/H3lZYatWTO — الدوري الانجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. (@Cafeeh_EPL) April 10, 2021

وتمكن أستون فيلا من خطف هدف التقدم في اللقاء، خلال الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما مرر مكجين تمريرة سحرية وصلت إلى أولي واتكينز مهاجم الفيلانز، الذي سدد الكرة بيسراه قوية سكنت شباك الحارس أليسون.

وتعادل روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز لصالح ليفربول سريعاً في الدقيقة 45+2، بعدما وصلت له كرة عن طريق دفاع أستون فيلا، ليضع الكرة في المرمى بتسديدة قوية، ولكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو التي ألغت الهدف بسبب وجود تسلل على ديوجو جوتا لاعب ليفربول منذ بداية الهجمة.