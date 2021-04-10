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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد ... هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا

صدى البلد

تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح، تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر " بعد  تسجيله هدف التعادل في شباك أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : 

 

وتمكن أستون فيلا من خطف هدف التقدم في اللقاء، خلال الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما مرر مكجين تمريرة سحرية وصلت إلى أولي واتكينز مهاجم الفيلانز، الذي سدد الكرة بيسراه قوية سكنت شباك الحارس أليسون.

وتعادل روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز لصالح ليفربول سريعاً في الدقيقة 45+2، بعدما وصلت له كرة عن طريق دفاع أستون فيلا، ليضع الكرة في المرمى بتسديدة قوية، ولكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو التي ألغت الهدف بسبب وجود تسلل على ديوجو جوتا لاعب ليفربول منذ بداية الهجمة.

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