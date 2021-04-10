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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مدينة جدة

قرار عاجل من السلطات السعودية بسبب كورونا

السعودية
السعودية

أصدر بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة جدة بالمملكة العربية السعودية  قرارا عاجلا بشأن عدد من المحال التجارية ، حيث أغلقت بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ جنوب المحافظة بعد رصد المخالفات الواضحة للإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا .

 

وبدوره؛ أكد رئيس بلدية المليساء الفرعية، المهندس فيصل المالكي، أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 محلًا تجاريًا وإشعار 47 موقعًا مخالفًا، وذلك نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحية.

 

كما ذكر  أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًا من الملابس المستعملة، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة.

 

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل أظهر تجمع العديد من الأشخاص في سوق الصواريخ جنوب جدة للتجارة، غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المملكة العربية السعودية فيروس كورونا اجراءات وقائية محال تجارية الصواريخ

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