سكودا العالمية تطلق إصدار أوكتافيا سبورتلاين الجديد

اعلنت شركة سكودا العالمية عن استعدادها لطرح نسخة سبورتلاين من طرازها الاكثر مبيعا فى تريخها اوكتافيا ، لتصبح السيارة معئوقة الملايين اكثر اثارة ومتعة اثناء القيادة ، بعد ان اصبحت رياضية بالكامل .

وتتميز السيارة اوكتافيا سبورتلاين بعناصر التصميم ذات اللون الأسود و سبويلر خلفي يعمل على تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة، وعجلات مقاس 17 بوصة بمظهر أسود مصقول .

وتتوزع شارات Sportline على الجسم الخارجي للسيارة اوكتافيا سبورتلاين ، كما يمكن ترقية اطاراتها إلى 18 بوصة بالإضافة إلى مجموعة أكبر مقاس 19 بوصة حصرية لهذا الإصدار.

اما المقصورة الداخلية للسيارة اوكتافيا سبورتلاين ، فتحتوى على مقاعد رياضية بمساند رأس مدمجة ، و عجلة قيادة مزينة بشعار Sportline وعتبات الأبواب الأمامية تحمل حروف Octavia ، بالاضافة الى شرائط زخرفية باللون الأسود البيانو .

تتوافر أوكتافيا سبورتلاين بعدد كبير من محركات البنزين والديزل والغاز الطبيعي والهجين، واعتمادًا على اختيار مجموعة نقل الحركة، يمكن الحصول عليها بالدفع الأمامي أو الرباعي، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات. وتنوي سكودا إدخال محرك Skoda 2.0 TSIبقوة 190 حصانًا.

وسيضم اصدار أوكتافيا سبورتلاين منفذ USB-Cفي مرآة الرؤية الخلفية، لتسهيل توصيل كاميرا القيادة للسائق ، و يمكن طلب أوكتافيا سبورتلاين بتكلفة اضافية لوضع نظام التحكم الديناميكي بالهيكل DCC الذي يوفر ما لا يقل عن 15 إعدادًا للمخمدات، من مريح إلى رياضي، كما يمكن طلب الوسادة الهوائية المركزية بين المقاعد الأمامية بتكلفة إضافية، وكذلك نظام المساعدة على تجنب الاصطدام، ومساعد الدوران، ومساعد حماية الطاقم مع وظيفة الانقلاب.

والجدير بالذكر ان النسخة سبورتلاين قد اتاحة فى طراز سوبيرب في عام 2015، لتليها بعد ذلك السيارات الـSUVكودياك وكاروك وإنياك iV ، وينتهى بها المطاف الى اوكتافيا الشهيرة .