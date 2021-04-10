عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد الجندي: النبي كان يتوضأ بـ٦٠٠ مل مياه ونحن نتوضأ بخزان

خالد الجندي
خالد الجندي

عرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المُد النبوي الذي هو عبارة عن نموذج يحاكي الإناء الذي كان يتوضأ منه النبي –صلى الله عليه وسلم-، على الهواء والذي حصل على إجازة به من علماء المدينة المنورة. 


وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المُد مكتوب عليه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بمعيار هذا المُد، ويغتسل بمعيار الصاع وهو عبارة عن 4 أمداد عن الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، بينما أبو حنيفة يعتبر الصاع 6 أمداد، منوهًا بأن النبي أكمل الناس إيمانًا ووضوءً وعبادة وتقى يتوضأ بمعيار المد الذي يعادل 600 ملي مياه مقدار زجاجة مياه صغيرة، ونحن نتوضا بخزان مياه .

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بحجم زجاجة مياه صغيرة، ونحن نتوضأ بـ 30 مد، وبعضنا يخالف سنة النبي في الوضوء، ونحن مقبلين على مشكلة مياه حقيقية ودخلنا بحزام الفقر المائي، ولابد أن نوفر الرزق الذي ساقه الله لنا، معقبًا: "لا تسرف في المياه ولو كنت من نهر جارٍ، إحنا بنتوضأ بقد إيه، ونستهلك مياه قد إيه علشان تغسل أسنانك بالمعجون وتحلق ذقنك".
 

 

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المياة

ترشيحاتنا

الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز على تونجيت 4-1

هل كورونا يسبب العقم عند الرجال .. جمال شعبان يوضح

75 دقيقة.. الزمالك يفقد التهديف في الشوط الثاني والبدلاء يتابعون "الترجي والمولودية"

بسبب التعليم.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولا حكوميا

رئيس مجلس السيادة السوداني: مستمرون دبلوماسيًا للتوصل إلى حل لقضية سد النهضة|فيديو

من مقاعد البدلاء.. حازم إمام يشير إلى لاعبي الزمالك بنتيجة "خاطئة" لمباراة الترجي والمولودية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

بيان عاجل من الصحة السعودية عن التلقيح ضد كورونا

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

صدمة للزمالك.. مولودية الجزائر يتعادل في شباك الترجي

قرار عاجل من السلطات السعودية بسبب كورونا

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويهزمه بهدفين .. وإصابة قوية لـ«تريزيجيه»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد