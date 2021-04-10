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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية يحذر من مكروهات الصيام

صدى البلد

حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من الحديث عن أعراض الناس، أو الغيبة والنميمة، لافتا إلى أن هذا الأمر يجعل المرء يفقد حسناته.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون "العبادة ليست فى الصلاة والصوم فحسب، وربما صائم نهار، وقائم ليل، يتخصم من حسناته لانتهاكه أعراض الناس".

مكروهات الصيام
هناك أمور يستحب للصائم أن يؤديها وهنالك أمور مكروهة يكره للصائم أن يؤديها من جهة إتيان المكروهات كما هو معلوم لا يترتب عليه إثم لكن يترتب عليه قلة ثواب، ومكروهات الصيام هي ليست من المفطرات بالمعنى الفقهي بل هي أمور تقلل من ثواب الصائم والإنسان لا يُحاسب على الإتيان بها لأنها ليست كالمحرمات أو المفطرات.

مكروهات الصيام .. حددت دار الإفتاء المصرية، أمورًا يكره للصائم فعلها، مؤكدة أنه يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها أولًا: المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

وأضافت دار الإفتاء، إن من مكروهات الصيام ثانيًا: أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه، وثالثًا من مكروهات الصيام: القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، ورابعًا: من مكروهات الصيام الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، خامسًا: من مكروهات الصيام شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه، سادسًا من مكروهات الصيام : الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

وواصلت: أن من مكروهات الصيام سابعًا: استعمال السواك بعد الزوال «أي: بعد الظهر» وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور الذي يرى عدم كراهيته.
 

الغيبة والنميمة الصلاة والصوم مكروهات الصيام رمضان عبد المعز

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