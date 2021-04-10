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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في غرفة عادية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

كشف الإعلامية عزة مصطفى، تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد تعرضه لوعكة صحية .

 

 وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تواصلنا  مع الفنانة نهال عنبر للإطمئنان على حالة خالد النبوي".

 

وأضافت عزة مصطفى:" خالد النبوي في غرفة عادية وحالته الصحية في تحسن مستمر ".

 

ويذكر أن السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي أعلنت مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا.

 

وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:" خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، ولم تشارك متابعيها على فيسبوك مزيدا من المعلومات.

 

خالد النبوى الحالة الصحية خالد النبوي عزة مصطفي اخبار التوك شو

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