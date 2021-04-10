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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ذكرى ميلاد عمر الشريف

أنوثتها طاغية .. ماذا قال عمر الشريف عن صوفيا لورين ؟

عمر الشريف و صوفيا
عمر الشريف و صوفيا لورين

صوفيا كانت ذات أنوثة طاغية لا أحتملها .. كلمات موجزة وصف بها دنجوان السينما الراحل عمر الشريف، النجمة الإيطالية العالمية صوفيا لورين، والتي ظن الكثير حول العالم أن هناك علاقة ما تجمعهما رغم حب عمر الشريف لفاتن حمامة والذي دخل الإسلام لأجلها، إلا أن علاقته بـ صوفيا لورين كانت محط أنظار الجميع . 

ذكرى ميلاد عمر الشريف

تحل اليوم ذكرى ميلاد عمر الشريف فهو من مواليد 10 أبريل 1932 ، الذي بمجرد أن تسمع اسمه يتردد في ذهنك على الفور قصة حبه الأسطورية لـ فاتن حمامة والتي جاءت بمحض الصدفة من خلال مشاركتهما سوياً في أفلام عديدة كانت بدايات عمر الشريف، ووقع في حب فاتن حمامة ودخل الإسلام لأجلها وتزوجها وأنجب منها ابنهما طارق . 

عمر الشريف كان يتمتع بشهرة عالمية وله تاريخ فني عالمي واسع بعيداً عن أعماله الفنية في مصر، وشارك النجمة الإيطالية صوفيا لورين العديد من الأعمال وكانت علاقتهما مختلفة تماماً وهو ما جعل البعض يعتقد أن هناك شيئ ما يربطهما بعيد عن الصداقة .

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علاقة عمر الشريف وصوفيا 

صوفيا لورين الشهيرة بالجمال والأنوثة والرقة والدلال كانت علاقتها بـ عمر الشريف مختلفة، وهو ما قاله عمر بنفسه في إحدى حواراته الصحفية لإحدى المجلات عام 2002، حيث قال أنه كان يحب صوفيا لورين لكن بطريقة أخرى، مختلفة عن حبه لـ فاتن حمامة، وأنه كانت تجمعه بها علاقة صداقة قوية، ووصفها قائلا:" صوفيا كانت ذات أنوثة طاغية لا أحتملها" . 

ماذا قال عن صوفيا ؟

كما نفى عمر الشريف كل ما تردد عن زواجه أوعلاقته بـ صوفيا لورين، حيث أكد بشكل قطعي أن علاقتهما لم تتخطى الصداقة والإعجاب، وروى عن علاقتهما قائلاً : "هي في منتهى اللطف والبساطة أثناء العمل، ولا تدع أحدا يشعر بأنها تلك النجمة الكبيرة التي يساوي اسمها ملايين الدولارات " . 

علاقة عمر الشريف و صوفيا لورين كانت صداقة قوية من نوع آخر، حتى كانت صوفيا تتحداه في طهي الطعام وبعض الأكلات التي ذكرها عمر الشريف في حديثه عنها، ومنها المسقعة المصرية، والمكرونة الإيطالية . 

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