سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته داخل ملعب استاد السويس الرياضي ، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وجاء المران خفيفا للحفاظ على اللاعبين من الإرهاق قبل لقاء الغد.

وخاض حراس المرمى مرانا منفردًا تحت إشراف مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق، الذي انفرد بثنائي حراسة المرمى عامر عامر ومحمود شكري ، في جرعة تدريبية خاصة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي في الخامسة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد السويس ، بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.