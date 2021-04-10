هدف ملغي لـ مصطفى محمد.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء جالاتا سراي وفاتح كاراجومروك

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء جالاتا سراي وفاتح كاراجومروك ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري التركي.



وشهد تشكيل جالاتا سراي تواجد مصطفى محمد أساسيًا مع فريقه في لقاء يسعى من خلاله رفاق المحترف المصري لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على بيشكتاش المتصدر.



أبدع مصطفى محمد في التسجيل لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 9 من عمر المباراة، بعدما حصل على بينية رائعة لم يقصر في تسديدها أرضية عكس حركة الحارس لتسكن الشباك، لكن بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد؛ تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على زميله بابل.



ويتواجد جالاتا سراي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق ست نقاط عن بيشكتاش، في المقابل يأتي فاتح كاراجومروك في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.