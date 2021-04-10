الكويت تتعدى الـ1300 إصابة بـ كورونا في يوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 245704.

كما سجلت الصحة الكويتية 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1403.

فيما رصدت الوزارة تعافي 1219 حالة من الإصابة بـ (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 229846 حالة.

وبينت الوزارة أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14455 حالة.

وأفادت بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9169 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2151495 فحصا مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 04. 15 في المئة.