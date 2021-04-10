عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تتعدى الـ1300 إصابة بـ كورونا في يوم

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 245704.

كما سجلت الصحة الكويتية 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1403.

فيما رصدت الوزارة تعافي  1219 حالة من الإصابة بـ (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 229846 حالة.

وبينت الوزارة  أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14455 حالة.

وأفادت بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9169 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2151495 فحصا مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 04. 15 في المئة.

الكويت فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة الصحة الكويتية كوفيد 19

ترشيحاتنا

في هذه المدة تنتهي الحماية من الإصابة الثانية بفيروس كورونا "دراسة"

7 لجان لاستطلاع هلال شهر رمضان غدًا.. وهذا أول أيامه فلكياً |شاهد

60 دقيقة.. تراجع أداء الزمالك وتونجيت يسجل هدف ويقلص الفارق

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

رشا مهدي: سعيدة بوجودي ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

هدف ملغي لـ مصطفى محمد.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء جالاتا سراي وفاتح كاراجومروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بيان عاجل من الصحة السعودية عن التلقيح ضد كورونا

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

قرار عاجل من السلطات السعودية بسبب كورونا

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويهزمه بهدفين .. وإصابة قوية لـ«تريزيجيه»

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

الدراما والتاريخ

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

المزيد