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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيديو.. تركي آل شيخ مع رامز جلال في "رامز عقله طار"

صدى البلد

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ،عبر حسابه بموقع فيسبوك، فيديو من كواليس برنامج رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه في رمضان 2021.

وظهر تركى آل الشيخ فى الفيديو على كرسي، وبجواره  "روبوت"، بينما يداعبه رامز جلال قائلا: "بالصلاة على النبي، لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، سقفة جامدة يا جدعان".

ولم يتضح فى الفيديو هل  "تواجد المستشار تركى آل الشيخ  سيكون داخل الحلقات مع رامز جلال أم سيكون أحد ضحايا رامز". 

وعلق تركى آل الشيخ قائلا: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... وعلى قناة mbc ... انتظروا ⁧‫#رامز_عقله_طار‬⁩ برعاية هيئة الترفيه".

وكشفت مصادر لـ صدى البلد عن إلغاء  تصوير حلقة الفنان أحمد أمين  فى برنامج “رامز عقله طار" فى اللحظات الأخيرة ، بعدما كان مقررا أن  يظهر كضيف فى إحدى الحلقات هذا العام .

وتم الاتفاق مع الضيف على الظهور فى أحد البرامج الترفيهية دون إبلاغه بحقيقة البرنامج، إلا أن بعض المقربين منه قاموا بتنبيه أن رامز جلال قد يكون فى خارج مصر لتصوير النسخة الجديدة من برنامجه، ما جعله يعتذز للقائمين عن البرنامج قبل التصوير بأيام قليلة. 

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