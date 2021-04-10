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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

غرفة - الإسكندرية
غرفة - الإسكندرية

نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، ندوة لمناقشة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وذلك بمقر الغرفة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة غرفة التجارية بالإسكندرية، محمد حفني، والمهندس هاني شمسية،محمد فتح الله، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الفتاح حمدي سكرتير عام محافظ الإسكندرية إضافة إلى حضور محمد شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي، محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم و أحمد الحندويلي نائب أول شعبة الحلويات وعدد من أعضاء شعب المقاهي والحلويات والبقالة.

في بداية اللقاء، أوضح محمد حفني عضو مجلس الإدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الهدف من اللقاء التأكيد على أهيمة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات سواء التجارية أو القطاع الطبي تعمل في نفس الاتجاه، للوقاية من زيادة فرص الإصابة بالفيروس.

في نفس السياق أوضحت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أنه من الضروري الاستمرار في نفس الإجراءت الاحترازية خلال شهر رمضان، للوقاية ضد فيروس كورونا.

وأشارت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية إلى أن استمرار اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة، ستقلل من نسب الإصابة بالفيروس، وبالتالي تقليل الكثافة على المستشفيات ومرور تلك الفترة بأمان.

وأضافت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان للمحال التجارية والورش من 7 مساءً حتى 11 مساءً، أما المقاهي من 5 صباحًا حتى الـ1 صباحًا، ويستثنى من تلك المواعيد المخابز والصيدليات وأسواق الجملة وبعض القطاعات الآخرى.

كما أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية تعمل على مراجعة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا لقطاعات البقالة من خلال تقليل القدرة الاستيعابية، خلال عمليات البيع والشراء، لمنع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة محافظة الإسكندرية ، إلى أن شعبة الحلويات، تبدأ العمل خلال شهر رمضان، من بعد الظهيرة حتى وقت المغرب، ويجب تنظيم عمليات التدافع على البيع والشراء خلال تلك الوقت، أما فيما يخص المقاهي، فيجب التأكيد على منع تقديم الشيشة، والتأكد من أن الأعداد لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية.

من جانبه، اقترح محمد الحلو رئيس شعبة المطاعم غرفة الاسكندرية، إمكانية زيادة ساعات العمل خلال شهر رمضان، واستمراره لفصل الصيف، حتى يمكن لأصحاب المطاعم وللعملاء الاستفادة من تلك الساعات، وتقليل التكدس.

كما أكد محمد شعبان متولي رئيس شعبة المقاهي، أنه يجب إعادة التفكير في زيادة عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان وذلك لإن عدد ساعات عمل المقاهي لن يتعدى الـ8 ساعات عمل، وبالتالي سيأثر على الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمقاهي.

الغرفة التجارية الاسكندرية محافظة الاسكندرية رمضان التجارية

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