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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سانا.. القوات الأمريكية تدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعدها فى ريف الحسكة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن  قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قـ.ـواعدها على الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمـ.ـعدات ومواد لوجـ.ـستية وأسـ.ـلحة إلى مطار خراب الجير العـ.ـسكري بريف الحسكة.

وأشارت الوكالة السورية نقلا عن مصادر من قرية رميلان الباشا الي أن رتلاً لقـ.ـوات الاحـ.ـتلال الأمـ.ـريكي مؤلفاً من آليات من برادات وصهاريج وناقلات محملة بحاويات عـ.ـسكرية وسيارات عسـ.ـكرية جديدة نوع هامر مغطاة دخل من شمال العراق وتوجه نحو قاعدة خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت  المصادر أن الرتل كان برفقة عدد من سيارات هامر وسيارات حراسة تابعة لميـ.ـليشيا (قسـ.ـد).

وأدخلت قـ.ـوات الاحـ.ـتلال الأمـ.ـريكي خلال الأسابيع الماضية عشرات الشاحنات المحملة بأسـ.ـلحة ومـ.ـعدات عـ.ـسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات  السورية.

ريف الحسكة سوريا القوات الأمريكية الأراضي السورية سانا

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