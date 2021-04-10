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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد لـ جمهوره: «انتظروني في 20 مسلسل فقط»

صدى البلد

مازح الفنان بيومي فؤاد، متابعيه، عبر حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من خلال صورة له، وعلَّق عليها:  “رمضان كريم.. انتظروني في 20 مسلسل فقط ”.


وسبق أن روَّج الفنان بيومي فؤاد لـ فيلمه الجديد "ديدو"، بأن نشر بوستر العمل على "إنستجرام"، وعلق عليه: "#ديدو .. (أرجوك لا تفعصني سهوا) فيلم #عيد_الفطر 2021 بجميع دور العرض".
 

واتخذ فيلم "ديدو"، شعار «أرجوك لا تفعصني سهوا»؛ في إشارة إلى الدمية التي تصدرت أفيش الفيلم، مع حمدي المرغني، كما تم تصنيف العمل للعرض لـ"الجمهور العام".
 

فيلم "ديد"، تأليف وبطولة “كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته ”حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى المفتي"، إضافة إلى ظهور أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كـ"ضيوف شرف" خلال الأحداث، في أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكى.

بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد اخبار الفن اطلالات النجوم

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