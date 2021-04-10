حقيقة زيادة الضرائب على الموظفين والعاملين بالدولة.. فيديو

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الموسم الحالي يعد موسما نجاحا في تحصيل الإقرارات الضريبية.



وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" من تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الممولين التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، لافتا إلى أن منظومة الإقرارات الضريبية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه كان هناك التزام من قبل المحاسبين لتقديم الإقرارات الضريبية في المعاد المحدد إلكترونيا، مردفا أن مصلحة الضرائب أصبح لديها قاعدة البيانات الخاصة بالإقرارات الضريبية.



وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قاعدة البيانات الخاصة بالإقرارات الضريبية ستساعد وتمكن مصلحة الضرائب من فحص الإقرارات الضريبية دون الرجوع إلى الممول.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب خلال الفترة المقبلة سواء على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أو غيرهم، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتثبيت السياسة المالية وذلك من خلال تثبيت قيمة الضريبة، مشيرا إلى أنه كان هناك تخفيض في قيمة الضريبة عام 2020.

