عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يفوز على بارما 3-1 وطرد إبراهيموفيتش

صدى البلد

فاز اي سي ميلان الإيطالي، على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف ميلان أنتي ريبيتش وفرانك كيسي ورافاييل لياو في الدقائق الثامنة و44 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف بارما ريكاردو جيالولو في الدقيقة 67. 

 

وشهدت المباراة طرد زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 61. 

ورفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز علي أستون فيلا

نشأت الديهي: رسالة الرئيس التونسي من ضريح عبد الناصر طلقة في قلب الإخوان

لن تحدث أزمة مياه في مصر .. الري: تبادل البيانات مع أثيوبيا مرفوض

من غدٍ | بدء عرض "خلى بالك من زيزي" و"لحم غزال".. التفاصيل كاملة

حدث في مصر.. سائق قطار ينقذ حمار قيده مجهول علي قضبان السكة الحديد

الرئيس التونسي يشهد حفلا بالاوبرا المصرية غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة وترفض تبادل البيانات عن الملء الثاني

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد