ميلان يفوز على بارما 3-1 وطرد إبراهيموفيتش

فاز اي سي ميلان الإيطالي، على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف ميلان أنتي ريبيتش وفرانك كيسي ورافاييل لياو في الدقائق الثامنة و44 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف بارما ريكاردو جيالولو في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 61.

ورفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.